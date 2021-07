О том, что сайты мошеннической группировки REvil исчезли из даркнета, во вторник сообщили крупнейшие компании в США, занимающиеся кибербезопасностью.

"Все сайты Revil не работают, включая сайты, где обсуждали и получали выкуп (от жертв кибератак - прим. Би-би-си)", - написал в своем "Твиттере" автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.

All REvil sites are down, including the payment sites and data leak site. 🤔

The public ransomware gang represenative, Unknown, is strangely quiet.