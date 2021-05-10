Хакеров из России подозревают в кибератаке на трубопровод в США

За кибератакой на оператора одного из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline, может стоять хакерская группа DarkSide, имеющая корни в России, сообщили вечером в воскресенье, 9 мая, американские СМИ со ссылкой на источники в структурах, связанных с обеспечением кибербезопасности.
По словам источников, эта группировка обычно атакует нерусскоязычные страны. DarkSide - относительно новая хакерская группа, но она применяет "изощренный подход" к вымогательству, отметили они. По мнению собеседников американских СМИ, власти России не причастны к кибератаке на Colonial Pipeline, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.
В прошлом власти США неоднократно обвиняли российские власти в спонсировании хакерских группировок и в причастности к различным кибератакам. Москва всегда отвергала подобные обвинения.
Кибератака с целью получения выкупа
Хакерская атака на оператора Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма выкупа пока не известна. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.
На следующий день после атаки Colonial Pipeline была вынуждена приостановить работу топливопровода. В настоящее время работа трубопровода постепенно восстанавливается. Власти США создали межведомственную рабочую группу специалистов для разработки планов на различные сценарии, в том числе на случай перебоев в поставках горючего.
Министерство транспорта в Вашингтоне, объявило в воскресенье о региональной чрезвычайной ситуации в таких штатах, как Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания. Это позволит властям организовать доставку горючего и нефтепродуктов в автоцистернах.
Между тем хакерская атака на крупнейший трубопровод США вызвала рост цен на нефть эталонных марок на международных рынках.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (12)
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...
Организатор митинга против тестирования детей получила штраф
Организатор каунасского нелегального митинга против...
В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (14)
В воскресенье в социальных сетях распространяли...
Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (6)
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...
Коронавирус в Литве: 786 новых случаев, скончались 10 человек (15)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 786 новых случаев...