Хадж в Мекке: шесть причин, по которым в этом году погибло так много паломников

Провести независимую проверку количества погибших Би-би-си не удалось, но вернувшиеся с хаджа люди рассказали об условиях, в которых в этом году проходило паломничество.

По официальным данным, в общей сложности в хадже приняло участие около 1,83 млн паломников, из них более 1,6 млн приехало из-за рубежа.

Власти Саудовской Аравии отчитались об успешно выполненной миссии по охране здоровья пилигримов, заявив, что вспышек инфекционных заболеваний за время хаджа зафиксировано не было, несмотря на большое количество людей и палящий зной.

Хадж - мероприятие грандиозных масштабов: ежегодно в нем принимают участие миллионы людей. Каноны ислама обязывают каждого правоверного совершить хадж хотя бы раз в жизни, если он достаточно крепок для этого физически и не совсем уж нищий.

Власти организовали „станции охлаждения“ по ходу процессии и советовали паломникам не проходить мимо воды, но для многих аравийская жара оказалась смертельной.

Многие паломники, особенно пожилые или больные люди, с трудом переносили палящий зной на огромных открытых пространствах, где невозможно найти тень. То, что некоторые паломники прибыли на хадж нелегально, без соответствующих разрешений, также сильно ограничивало их доступ к медицинской помощи.

Главным фактором стала совпавшая с хаджем по времени экстремальная жара. В Мекке температура воздуха в тени превышала 51 градус по Цельсию и только по ночам изредка опускалась ниже 40.

Изучив их рассказы, можно выделить шесть основных факторов столь высокой смертности.

Некоторые говорили, что их палатки были переполнены, а кроме того не имели никакой системы охлаждения или санузлов.

Многие паломники жаловались в этом году на плохие условия проживания.

„Только по милости Божьей я выжила, потому что было невероятно жарко, - рассказали паломница из Нигерии Айша Идрис. – Передвигалась я только под зонтиком и постоянно обливалась водой“.

Нужно отметить, что смертность от жары во время хаджа - явление не новое, хотя ученые предупреждают, что дальнейший ход климатических изменений может усугубить ситуацию. Согласно исследованиям, при повышении средней температуры на 1,5°C риск теплового удара во время хаджа может увеличиться в пять раз.

Амина, паломница из Исламабада, рассказывает об удушающей жаре в своей палатке при отсутствии работающих кулеров. Другая паломница, по имени Фаузия, утверждает, что из-за скученности в жару люди в толпе нередко падали в обморок.

3. Транспортные проблемы

По некоторым данным, в этом году во время хаджа паломникам приходилось в условиях палящей жары совершать особенно долгие пешие переходы.

Один участник хаджа утверждает, что семь километров шел без малейшей тени и без капли воды, обвиняя в этом дорожные заграждения.

Другой говорит, что паломникам приходилось ютиться в лагерях с весьма ограниченными удобствами.