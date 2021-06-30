Гватемала просит Россию вернуть деньги из-за срыва поставок "Спутника V". РФПИ обещает выполнить контракт

В апреле Гватемала заказала 16 млн доз "Спутника" на сумму в 160 млн долларов и выплатила в качестве аванса 50% этой суммы - 79 млн долларов. Однако на данный момент в страну было поставлено лишь 150 тыс. доз вакцины, то есть 1,87% из оплаченного материала.
"Мы просим... вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", - заявила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес (цитата по изданию Prensa Libre).
Флорес сообщила, что написала письмо в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в котором потребовала в течение пяти дней вернуть деньги, уплаченные за недопоставленные препараты.
По словам министра, российская сторона трижды повторяла, что готова вернуть 50% аванса, который она получила за оплату прививок.
В письме также дается 20-дневный срок для того, чтобы РФПИ направила в Гватемалу вторую дозу "Спутника" для тех, кто уже привился первым компонентом вакцины.
В самом РФПИ в понедельник заявили, что поставки "Спутника" в Гватемалу в рамках контракта продолжатся.
"Еще один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", - сообщает пресс-служба фонда.
24 июня проблема поставок "Спутника" в Гватемалу обсуждалась на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его гватемальского коллеги Педро Броло Вилы, который прибыл с визитом в Москву.
Позднее Броло Вила провел переговоры с руководством РФПИ и в среду сообщил, что крупная партия вакцины должна поступить в Гватемалу в ближайшее время.
"Я провел встречу с представителем РФПИ Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий [вакцины]. Они подтвердили отправку 400 тыс. доз вакцины "Спутник V" в конце текущей недели", - сообщил он.
Ранее на промедление с поставками второго компонента "Спутника" жаловалась другая латиноамериканская страна - Аргентина. Аргентинские власти в этих условиях даже предлагали заменить вторую дозу российского препарата на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino.
В мае замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес Гателл также сетовал на то, что вторая доза "Спутника" поставляется в страну с задержками и люди не могут записаться на второй укол уже несколько месяцев.
23 июня ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: он заявил, что приоритетом для России является внутреннее потребление. "Удовлетворить абсолютно весь спрос за границей сиюминутно не представляется возможным, но по истечении времени все обязательства будут выполняться", - пояснил он.
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