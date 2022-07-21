Густонаселенный район Харькова подвергся обстрелу. Два человека погибли, более 20 ранены

По последним данным, из-за сегодняшнего обстрела погибли два человека, ранен 21 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших один ребенок.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрелом находится "один из самых густонаселенных районов города". По его словам, российские военные обстреляли остановку общественного транспорта. Также он отметил, что "есть попадание в одно из медучреждений Харькова".
"Суспільне" сообщает, что около 9:30 утра в Харькове произошли взрывы, которые слышали в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. Очевидцы сообщили о пожарах.
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