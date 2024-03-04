ГУР Украины заявило о взломе серверов Минобороны России

Хакеры на службе Главного управления разведки (ГУР) Украины при помощи DDoS-атаки получили доступ к серверам Минобороны России. Об этом украинская спецслужба объявила в Telegram в понедельник, 4 марта.

Как утверждается, теперь ГУР владеет "массивом секретной служебной документации" российского оборонного ведомства. "Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более чем 2000 структурными единицами силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев", - указано в посте украинской спецслужбы.

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