ГУР Украины: в Крыму поражены два российских десантных катера

По данным ряда украинских СМИ, которые ссылаются на источники в ГУР, в результате атаки были поражены два катера проекта 11770 ("Серна"). Утверждается, что на борту был экипаж и бронетехника. Атаку на российские катера недалеко от посёлка Черноморск на западе Крыма подтверждает и российский телеграм-канал "Рыбарь".

Проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" также публикует видео, утверждая, что на нём запечатлено попадание ракеты в российскую казарму в Черноморске. Подтверждения этого сообщения из независимых источников нет.

"Рыбарь" утверждает, что ракетный удар был, но ракета не попала в казарму. По данным этого канала, одновременно в бухту проникли четыре украинских безэкипажных катера и атаковали российские катера. Телеграм-канал акцентирует внимание на том, что "потерь среди личного состава нет", и в то же время ругает российских военных за халатность. Это может свидетельствовать о том, что российские катера действительно пострадали при налёте.