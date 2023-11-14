Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась из-за дождя

Условия, в которых оказались жители сектора Газа, ухудшились из-за проливного дождя. Сотни тысяч палестинских семей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться на юг из-за боевых действий.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) уже открыла 154 приюта для их размещения, но все они переполнены. Сотни людей пользуются одним туалетом и душем.