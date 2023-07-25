Губернаторы регионов РФ получат возможность создавать собственные военные компании

Поправки внесены одним пакетом вместе с повышением предельного возраста призыва россиян на срочную службу с 27 до 30 лет. Рустамова отмечает, что в опубликованную лишь за несколько часов до голосования версию законопроекта "вписали невероятные поправки, не связанные с изначальной темой".

Из текста следует, что президент РФ сможет поручать губернаторам создавать в регионах специализированные военные организации. Единственный руководитель субъекта, который может не ждать для этого одобрения Путина, — мэр Москвы. Учреждать подобные организации можно будет в условиях военного положения или в период мобилизации.

Эти военные компании будут существовать в форме государственных унитарных предприятий с обширными полномочиями: вместе с регулярными силовиками они смогут участвовать в охране общественного порядка, защите границы, борьбе с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями. Финансировать деятельность таких предприятий будут из федерального бюджета.