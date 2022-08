Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян. Решение принято, чтобы поддержать усилия по вакцинации групп риска и лечению заболевших, написал он в Twitter вечером в понедельник, 1 августа. Тем самым Калифорния стала вторым штатом США за последние три дня, решившим ввести режим ЧС из-за оспы обезьян.

To support CA's monkeypox vaccine efforts, we have declared a state of emergency. We're working to ensure those most at-risk are the focus for vaccination & treatment. We’ll continue to work with @WhiteHouse & stand with LGBTQ communities fighting stigmas.https://t.co/XtyE54QOou