Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян. Решение принято, чтобы поддержать усилия по вакцинации групп риска и лечению заболевших, написал он в Twitter вечером в понедельник, 1 августа. Тем самым Калифорния стала вторым штатом США за последние три дня, решившим ввести режим ЧС из-за оспы обезьян.



По словам губернатора, объявление чрезвычайной ситуации поможет координировать общегосударственные меры, направленные против распространения заболевания, разрабатывать больше вакцин и вести разъяснительную работу о лечении и вакцинации, а также снижении риска заразиться. Кроме того, Ньюсом в своем заявлении выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества "в борьбе против стигматизации".

Заявление губернатора Калифорнии, являющейся крупнейшим по численности населения штатом США, последовало за аналогичным решением штата Нью-Йорк от 30 июля, а также властей Сан-Франциско от 28 июля. Калифорния уже получила более 61 тысячи доз вакцины и сделала прививки более 25 тысячам человек.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией



США являются страной с наибольшим числом зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. 23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. К тому моменту было известно о более чем 16 тысячах случаев в 75 странах. Большинство заражений были выявлены в Европе и Америке.

Чаще всего заражаются мужчины, занимавшиеся однополым сексом, выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии. Исследователи подчеркнули, что оспа не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле, и ею можно заразиться при любом близком физическом контакте. "Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", — сказал руководитель исследования Джон Торнхилл.