Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки

Претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии губернатор Флориды Рон Десантис в воскресенье выбыл из предвыборной гонки, поддержав экс-президента Дональда Трампа.
Об этом Десантис заявил в видеоролике, опубликованном на сайте X.
Многие считали его главным претендентом на республиканскую номинацию 2024 года и естественным наследником Трампа, благодаря его глубоко консервативным взглядам. В начале 2023 года он лидировал в нескольких опросах против Трампа.
Однако в течение нескольких месяцев база поддержки губернатора Флориды сократилась.
Выход Десантиса из гонки означает, что бывший посол США в ООН Никки Хейли остается последним республиканцем, у которого есть шанс – хотя и небольшой – помешать Трампу получить номинацию. Победитель в этой борьбе вступит в борьбу с президентом Джо Байденом, вероятным кандидатом от демократов, на всеобщих выборах в ноябре.
Согласно результатам большинства опросов, более 70 % республиканцев положительно относятся к Трампу.
Десантис так и не смог объяснить большинству сторонников Трампа, почему он представляет собой наилучшего кандидата в президенты, в то время как Хейли стала фаворитом среди умеренных республиканцев.
В марте, когда в Нью-Йорке Трампу были предъявлены обвинения в сговоре с целью сокрытия денежных выплат порноактрисе, поддержка бывшего президента в опросах значительно выросла, так как многие республиканцы сплотились вокруг него. Значительное число республиканцев с доверием отнеслось к заявлениям Трампа о том, что сотрудники правоохранительных органов преследовали его, чтобы не допустить его возвращения к власти.
По мнению некоторых союзников Десантиса, губернатор Флориды слишком долго ждал, чтобы объявить о своей кандидатуре, сделав это только в мае, т.е. более чем через полгода после Трампа. Это сделало Десантиса уязвимым для нападок со стороны экс-президента.
Когда в мае 2023 года Десантис официально выдвинул свою кандидатуру, его кампания наняла слишком много сотрудников, израсходовав крупные суммы денег. В июле Десантис уволил около 38 сотрудников, а в августе сместил руководителя своего предвыборного штаба, что создало в обществе впечатление неорганизованности и хаоса, которое он так и не смог преодолеть.