Guardian: Запад думает, как предотвратить панику в случае ядерного удара России по Украине

На брифинге с журналистами чиновника, пожелавшего остаться анонимным, спросили, что будут делать власти западных стран, если население начнет в панике скупать продукты в магазинах или массово выезжать из городов.
Он ответил, что правительства действительно продумывают возможные сценарии развития подобных событий. И хотя власти западных стран считают ядерный кризис крайне маловероятным, чиновники по всему миру обновляют свои планы предоставления экстренной помощи и информации напуганному населению во избежание паники, сказал источник.
Чиновник подчеркнул, что использование любого ядерного оружия Россией было бы ужасным. Он назвал недавние комментарии Владимира Путина с намеками на это "глубоко безответственными", но добавил, что ни одна другая страна не вдавалась в подобную риторику.
"Мы не считаем, что имеем дело с ядерным кризисом", - сказал источник.
Запад не раскрывает подробностей того, каким мог бы быть его ответ на использование Россией ядерного оружия, но общее понимание сейчас таково, что во избежание быстрой эскалации он не будет ядерным, пишет Guardian.
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