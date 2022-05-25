Телефонный звонок ее мужа, сообщает британская газета Guardian, согласовывали власти Украины и России благодаря посредничеству Красного Креста.

Прокопенко рассказал, что большинство раненых воинов находятся в тюрьме Еленовки, небольшая группа тяжело раненых остается в больнице в Новоазовске.

"Он сказал, что у него все в порядке, и спросил, как я", - рассказала Катерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее.

Неизвестно, мог ли Прокопенко говорить свободно. Катерина Прокопенко сообщила, что располагает информацией о содержании пленных азовцев и из других источников.

Условия, по ее словам, "более или менее удовлетворительные".

"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвегались насилию в этот короткий период, - цитирует газета Катерину Прокопенко. – Что будет дальше, мы,конечно, не знаем, но в данный момент есть третья сторона – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".

Катерина Прокопенко и жена еще одного офицера "Азова" Арсения Федосюка Юлия рассказали агентству Ассошиэйтед пресс, что договоренности между Украиной и РФ предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных, в частности, возможность звонить членам семьи. Несколько семей уже получили звонки от военных за последние два дня.

Катерина Прокопенко создала организацию для поддержки бойцов "Азовстали", в которую также входят украинские пограничники и сотрудники украинских спецслужб.

"Цель - организация еженедельных созвонов с пленными, разоблачение российских фейков о наших ребятах, обеспечение им удовлетворительных условий: постель, лекарства, вода и еда, а также агитация за их скорейшее освобождение", - сказала Катерина.