Более месяца северные районы Киевской области находились под российской оккупацией. После освобождения Киевщины от российских войск осталось значительное количество мин и недетонированных боеприпасов. О ходе разминирования, а также о том, насколько безопасно местным жителям возвращаться в эти районы, в интервью DW рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области Анатолий Врублевский.

DW: Насколько заминирована территория Киевской области, где находились российские войска?

Анатолий Врублевский: В каждом населенном пункте, где побывали российские военные, есть остатки взрывоопасных предметов. Они минировали позиции, устанавливали растяжки, ловушки, чтобы украинские подразделения замедлялись при приближении к ним.

- Какие именно боеприпасы сейчас преимущественно изымают спасатели?

- Весь арсенал оружия, который был у россиян, находится на полях, в городах и зданиях. Это в том числе и остатки неразорванных взрывоопасных предметов, кассетных боеприпасов от систем залпового огня "Смерч", "Град", "Ураган", ручные гранаты, минометные мины, артиллерийские снаряды, неуправляемые ракеты из самолетов и вертолетов, остатки ракет типа "Калибр", "Искандер".

Чуть больше шести процентов от общего количества взрывоопасных предметов, которые мы находим, - это мины. На 17 тысяч боеприпасов, которые мы обнаружили, около одной тысячи - это мины. Мины устанавливали и украинские подразделения, но об этих минах мы знаем, и их изымают ВСУ. В то же время, если мы говорим о взрывоопасных предметах, это не только мины. Любой неразорванный снаряд представляет опасность.

К примеру, в селе Бервица в Броварском районе сгорело 12 автомобилей с боекомплектом и боеприпасы разлетелись вокруг этого населенного пункта. Это взрывоопасные предметы, представляющие опасность также и для гражданского населения.

Если российские подразделения знали, что украинские подразделения идут в контрнаступление, они минировали свои позиции для сдерживания контрнаступления и обеспечения безопасности при отступлении. Враг еще применял противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями. Мы обнаружили ПОМ-2 в Броварском районе, ОЗМ-72 - в Буче. Россияне устанавливали их там, где есть гражданское население.

- Какую территорию уже обследовали украинские пиротехнические подразделения и сколько времени нужно, чтобы разминировать всю освобожденную от российских войск территорию Киевщины?

- Мы обследовали более 4,2 тысячи гектаров, 902 объекта, 73 километра автомобильных дорог и 517 километров линий электропередач в Киевской области. У нас много поврежденных линий, отсутствует электрификация населенных пунктов. Для того чтобы это все восстановить, сначала подразделения ГСЧС работают над обеспечением безопасности работников электрохозяйства.

Сколько времени нужно, чтобы все это разминировать? Невозможно точно сказать. Я думаю, что мы будем еще долго вспоминать эти боевые действия. У нас еще подразделения работают по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, оставшихся после Второй мировой.

- Можно ли жителям освобожденных от российской оккупации населенных пунктов в Киевской области сейчас возвращаться домой?

- В населенных пунктах, откуда вышли российские войска, понемногу восстанавливается инфраструктура, появляются свет, вода. Мы проверили практически все почтовые отделения, государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры. Вопрос в другом - насколько это будет безопасно в случае обстрелов со стороны России.

Также мы отрабатываем непосредственно населенные пункты, но вокруг них еще существует угроза взрывоопасных предметов.

- Как вести себя жителям освобожденных от российских войск населенных пунктов? Что им категорически нельзя делать?

- По территории, которая не проверена за пределами населенных пунктов, в частности по грунтовым дорогам, двигаться опасно, потому что они, вероятно, заминированы. Лесополосы также являются опасными участками, ведь если там были какие-то позиции, там могли поставить ловушки для их защиты. Также если в лесу проходила какая-то диверсионно-разведывательная группа и для того, чтобы за ней никто не шел, она тоже могла расставлять разные ловушки.

Сказать на 100 процентов, что какая-то территория безопасна, нельзя. В настоящее время населенные пункты на освобожденных территориях обследуются нашими подразделениями, и на 50-70 процентов они уже обследованы. Еще будут заявки от местного населения, потому что где-то на огороды прилетали снаряды, они заходили глубоко в землю и будут давать о себе знать позже. Также подразделения будут приезжать и отрабатывать их.

Мы еще будем находить минные поля и разбитые автомобили с боекомплектом. Подразделения ГСЧС не покидают территорию и не говорят, что мы это сделали, а все остальное нас не интересует. Мы прошли, проделали значительный объем работ. Мы остаемся на этих территориях и по первому обращению гражданского населения будем оказывать помощь.

- В Украине идет посевная. Много ли сейчас в Киевской области заминированных полей, насколько активно их минировали?

- Достаточно. Точная цифра никому неизвестна. Мы понимаем, что минные заграждения ставились россиянами, когда они отступали. Они их расставляли всюду, где видели - на полях, блокпостах, железнодорожных путях…

- Случались ли случаи минирования убитых людей?

- Да, это было, в частности, в Буче несколько раз.

- Какой в этом военный смысл?

- Смысл в том, чтобы принести вред людям, пришедшим забирать тело убитого. Смысл - убить больше людей, забрать чью-то жизнь. Какой смысл в этой войне, в разрушении жилых домов? Значит, кому-то так захотелось.

Они любили минировать дома, квартиры, автомобили там, где проживали люди, которые имели отношение к службе в армии или в других силовых ведомствах. Если они заходили в квартиру и видели там определенные фотографии людей в форме, эту квартиру разносили полностью, выносили почти все и расставляли ловушки. Также ставили растяжки на объектах инфраструктуры, на машинах.

- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил, что по международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования. Так ли это для Украины?

- Возможно, где-то так можно предположить. Если взять классический вариант - мы заходим в определенную страну и там заминированное поле. Начинается планомерная работа - маркируется территория, работают металлоискателями, выгребается металл в одну сторону, взрывоопасные предметы - в другую.

Однако в случае с Украиной, когда мы заходим в город после боевых действий, здесь просто огромное перемешивание металла. Обстрелы, которые были произведены по Буче, были очень интенсивными. Последствия боев нужно разгребать и собирать все взрывоопасные предметы.

- То есть в Украине нужно больше времени для разминирования территории?

- Да, конечно. Также, когда мы проходим по лесопосадке, то где-то может быть кусок проволоки, намотанный между деревьями, граната спрятана в листьях. В таком случае скорость и производительность разминирования сводится к одному часу на десять метров.

Здесь быстро не побегаешь, и эти территории следует обследовать очень внимательно и осторожно, медленно и тщательно.