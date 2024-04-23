"Грязная история человечества" может стать "книгой года"

"Царица. Глобальная карьера Нефертити" ("Die Königin. Nofretetes globale Karriere") историка Себастиана Конрада (Sebastian Conrad) переносит читателя в мир фараонов, вспоминает обстоятельства обнаружения бюста Нефертити и размышляет о роли древнеегипетской красавицы в творчестве Бейонсе и Рианны. В этом году в Германии к Нефертити приковано всеобщее внимание: ровно 100 лет назад ее бюст был впервые представлен в Берлине, где по сей день является одним из главных музейных экспонатов.

Книга Рут Хофман (Ruth Hoffmann) "Das deutsche Alibi. Mythos "Stauffenberg-Attentat" ("Немецкое алиби. Миф "Покушение Штауффенберга") обращается в 20-й век. В ее фокусе - неизвестные факты о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, главным участником которого был граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg). Автор считает, что заговором против "фюрера" нередко злоупотребляют в политических целях, и объясняет, почему. Один из примеров, которые приводит журналистка, - партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая прикрывает свою враждебность демократии предполагаемым духом сопротивления в традициях Штауффенберга.