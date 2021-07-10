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Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
„SpaceX“ kapsulė „Crew Dragon Endeavour“ šeštadienio rytą prisijungė prie Tarptautinės kosminės stoties
„SpaceX“ kapsulė „Crew Dragon Endeavour“ šeštadienio rytą prisijungė prie Tarptautinės kosminės stoties
© AP / Scanpix

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon 2, разработанный частной американской компанией SpaceX, в субботу, 10 июля, успешно приводнился в Атлантическом океане после возвращения от Международной космической станции. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на МКС на грузовике SpaceX.

Корабль был отправлен к станции 3 июня. Он доставил на МКС более 3 тонн оборудования, продовольствия и материалов, в том числе новые солнечные панели.

На борту МКС работают два космонавта и пять астронавтов

На борту станции продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18". А 24 апреля экипаж шестьдесят пятой долговременной экспедиции МКС пополнили прибывшие на корабле Crew Dragon-2 астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Space X - американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники, с штаб-квартирой в Хоторне (штат Калифорния). Space X была основана в 2002 году Илоном Маском - прежде всего с целью оптимизации расходов на полеты в космос.

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Deutsche Welle

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