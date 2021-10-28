Он связал отказ с тем, что намеревался посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. "Накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили", — написал журналист.
Кроме того грузинские власти не пустили в страну украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца и бывшего руководителя офиса президента Грузии Марию Барабаш.
Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.
Обвинения в адрес Саакашвили и голодовка в тюрьме
Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — экс-президенту предъявили 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Его личный врач Николоз Кипшидзе утверждает, что состояние экс-президента может внезапно ухудшиться. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в симуляции голодовки, назвав его обманщиком.
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