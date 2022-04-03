"Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа", — заявил премьер журналистам. По его словам, никто не сможет переубедить его поменять позицию по этому вопросу.
Ранее премьер уже сообщал, что Грузия не присоединится к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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