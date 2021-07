Декларация сблизит Тбилиси, Кишинев и Киев, а Черное море станет символом этого объединения и откроет путь в ЕС, заявила Зурабишвили в понедельник, 19 июля пресс-конференции"Ассоциированного трио", созданного Грузией, Украиной и Молдовой в мае.

"У наших стран есть много общего, но главное — мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", — отметила она после церемонии подписания. Среди прочего, подписавшие декларацию государства обязались развивать свободную торговлю с ЕС.

"Backed by the strong will of our peoples to become a part of the European family, we stand united in our determination to work towards achieving acknowledgement of the European perspective for 🇬🇪, 🇲🇩 and 🇺🇦 opening the way for future membership of our three states in the EU." pic.twitter.com/CsgtMqbdC3