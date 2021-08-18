Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Навальным

«Сегодня на одном грузинском сайте появилось якобы мое интервью с Алексеем Навальным. Интервью на грузинском подписано: журналист Елена Вавина (ЗАО „Бизнес Ньюс Медиа“ и „Аргус Медиа (Россия) Лимитед“)», — написала журналистка. Она отметила, что раньше работала в этих компаниях, но никогда не брала интервью у Навального.
В публикации на грузинском сайте Ambebi от имени Навального утверждается, что после того, как его отправили в колонию, протестное движение оказалось «разгромлено», а от публичной дискуссии ничего не осталось. Также Навальный якобы говорит, что давление Запада на российские власти не поможет, а для некоторых сотрудников ФБК деньги оказались важнее результатов их деятельности.
Вавина отметила, что написала на электронные почты, указанные на сайте издания, с требованием убрать материал и опубликовать опровержение.
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