Грузинский кинематографист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

С 80-х годов XX века Иоселиани жил и работал во Франции, куда уехал из-за разногласий с советской цензурой.
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1952 году окончил в Тбилиси музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, а после учился в МГУ на механико-математическом факультете, но не окончил его.
В 1965 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Затем Иоселиани работал на киностудии "Грузия-фильм".
Первую известность режиссеру принесла в 1966 году драма "Листопад" о работниках винодельческого завода. Фильм, главный герой которого выступает против попустительства начальства, был запрещен к показу в Грузии.
Следующий фильм Иоселиани — драма "Жил певчий дрозд" (1970) — не выходил в прокат два года: по мнению цензуры, главный герой фильма, музыкант, был тунеядцем и бездельником.
Следующий фильм "Пастораль" (1976) о жизни в грузинской деревне раскритиковал председатель Госкино Филипп Ермаш. Иоселиани рассказывал, что тогда ему сказали, что он "больше не будет снимать кино".
В начале 1980-х годов Иоселиани перебрался во Францию из-за конфликта с кинематографическим руководством.
В 2018 году Иоселиани в интервью обозревателю Русской службы Би-би-си Александру Кану рассказал: "В СССР была цензура. Цензоры были так же задавлены, как все остальное — как литература, как живопись, как все что угодно. Эти люди страдали так же, как и мы. Они разрешали довести фильм до конца, зная наперед, что он будет запрещен. Но таким образом появились "Проверка на дорогах" Леши Германа, фильмы Авербаха, Панфилова, Параджанова, братьев Шенгелая и некоторые очень даже значительные фильмы, снятые в Прибалтике".
Уже за рубежом он снял фильм "Фавориты луны" (1984), получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Следующий фильм Иоселиани "И стал свет" о жизни сенегальского племени в 1989 году удостоился аналогичной награды.
В 1992 году режиссер выпустил драму "Охота на бабочек", в 1996 году — картину "Разбойники. Глава VII", получившую специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
За ними последовали ленты "Истина в вине!" (1999) и "Утро понедельника" (2002).
В 2006 году Иоселиани выпустил комедию «Сады осенью», в 2010 году — фильм "Шантрапа", получивший спецприз жюри международного кинофестиваля в аргентинской Мар-дель-Плате.
Последний фильм Иоселиани — "Зимняя песня" — вышел в 2015 году.
"Когда вы прожили в стране 50 лет, то вы не можете изменить образ мышления. Поэтому я продолжаю делать грузинское кино — пусть и во Франции, — говорил Иоселиани в интервью Би-би-си в 2010 году. — Слава Богу, что тот общий язык культуры, который существует в Европе и во Франции, он абсолютно тот же, на котором мы все изъясняемся. Возможно, это и есть язык иудео-христианской культуры, в котором понятия добра и зла приблизительно совпадаю".