Грузинский кинематографист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

В 2018 году Иоселиани в интервью обозревателю Русской службы Би-би-си Александру Кану рассказал: "В СССР была цензура. Цензоры были так же задавлены, как все остальное — как литература, как живопись, как все что угодно. Эти люди страдали так же, как и мы. Они разрешали довести фильм до конца, зная наперед, что он будет запрещен. Но таким образом появились "Проверка на дорогах" Леши Германа, фильмы Авербаха, Панфилова, Параджанова, братьев Шенгелая и некоторые очень даже значительные фильмы, снятые в Прибалтике".