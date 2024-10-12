Грузинские телеканалы наказали за отказ показывать ролики правящей партии с кадрами из Украины

В эфире телекомпании „Имеди“ Кобахидзе говорил, что у грузинского общества не было полной информации о происходящем в Украине, „где полная катастрофа с экономической, гуманитарной, инфраструктурной точки зрения“.

Билбордами и видеороликом правящей партии, по словам премьера, обеспокоены политические силы, которые в течении двух с половиной лет скрывали от грузинского общества некую „правду“ о том, что произошло и происходит в Украине.

„Эти билборды и видеоролик обнажили правду, и из-за этого обеспокоены люди, которые старались представить положение в Украине как желаемое грузинскому обществу. Главная цель этого опять же намерения конкретных сил. Они хотят войну и второй фронт и должны представить как желаемую положение Украины для того, чтобы ты хотя бы в определенной степени захотел войны и второго фронта в своей стране“, — заявил Кобахидзе.