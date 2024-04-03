"Грузинская мечта" вновь внесёт законопроект об иноагентах

В прошлом году грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах после массовых протестов. По словам Мдинарадзе, текст нынешнего законопроекта будет точно таким же, только термин "агент иностранного влияния" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранной державы".

Мдинарадзе подчеркнул, что законопроектом предусмотрено единственное требование – публикация годового финансового отчёта организациями, которые получают иностранное финансирование. За нарушение этого требования предусмотрен только штраф.

"Наша единственная вина в прошлом году была в проблемах с коммуникацией. Это могут быть мои личные недостатки. Многие, возможно, только что услышали от меня, что я говорю только об обязательстве декларировать", – сказал Мдинарадзе.