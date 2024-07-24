Сотни добровольцев из пережившей в 2008 году войну с Россией Грузии присоединились к ВСУ после начала полномасштабной российско-украинской войны. Многие из них — участники российско-грузинской войны 2008 года.

С февраля 2022 года в Украине погибли уже более 60 воевавших против России грузинских бойцов.

Грузинские власти говорят, что оказывают политическую поддержку и солидарны с Украиной, но при этом они не раз обвиняли Киев, грузинскую оппозицию и „глобальную партию войны“ — не уточняя при этом, кто входит в эту „партию“, — в попытках открыть в Грузии „второй фронт“ против России.