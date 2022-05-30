Груз 300. Куда эвакуируют и как лечат российских военных, раненных на войне в Украине

В начале марта в телеграм-канале "Ищи своих" появилось очередное видео с российским пленным. Мужчина с перебинтованным лицом обращался к гражданам России и своим сослуживцам, призывая их одуматься и прекратить войну. Он говорил, что гибнут женщины и дети, которые ни в чем не виноваты. Эта речь давалась ему с трудом — по видео ясно, что он находился в тяжелом состоянии.

Проект "Ищи своих" был создан в Украине на третий день войны. В телеграм-канале публикуются посты с попавшими в плен российскими военными и фотографии личных данных погибших. Было ли обращение раненого к россиянам искренним или пленный произносил его под давлением, установить невозможно.

Мужчина на видео назвал себя капитаном летчиком-штурманом Ми-8 Вадимом Алаевым. Судя по украинским базам, 30-летний Алаев служил в Крыму — в войсковой части №46453 в Джанкое. Там на аэродроме с 2014 года базируется 39-й вертолетный полк. Он был создан после того, как Россия аннексировала Крым.

Обращение раненого Алаева появилось в "Ищи своих" в начале марта. В апреле его обменяли в числе других военнопленных и вывезли в Россию.

Спустя полтора месяца после публикации видео с пленным Алаевым, в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" появились сообщения о сборе денег для офицера, вернувшегося из Украины. Деньги собирал отец Вадима Алаева, тоже летчик. Его просьбу распространил в соцсетях в том числе выпускник сызранского авиационного военного училища, где учились оба Алаевых. В постах уточнялось, что Вадим Алаев был в плену в Украине, а теперь находится на лечении в Санкт-Петербурге.

Алаева доставили в петербургскую Военно-медицинскую академию (ВМА) имени С.М. Кирова. По словам его отца, Вадим находился в тяжелом состоянии, "почти в бессознательном". Деньги Алаев-старший собирал на дальнейшую реабилитацию сына.

"Государство до определенной поры будет деньги выделять, а потом предполагается протезирование и т.д. и т.п. Могут предложить один вид протеза, а захотели бы другой, более модифицированный", — говорил Алаев Би-би-си. Нужную сумму собрать удалось — помогли однокашники, тоже военные летчики.

О том, как и когда его сын уехал в Украину и попал в плен, Алаев говорить отказался. "Это не открытая информация пока, там еще будут работать органы, выяснять, при каких обстоятельствах люди в плен попадают", — отметил он, добавив, что сможет подробнее поговорить, когда у сына стабилизируется состояние.

Но 20 мая стало известно, что Алаева спасти не удалось — его похоронили в родном Саратове.

Генштаб России называл количество раненых военных в Украине дважды: 2 марта, по официальным данным, их было 1597, 25 марта — 3825. Оба раза по подсчетам российских властей выходило, что раненых втрое больше, чем погибших.

Такое соотношение потерь — один к трем — было во Вторую мировую войну и во время войны в Афганистане. Его используют для прогнозов и военные аналитики.

Русская служба Би-би-си на основе сообщений властей и родственников военных к 30 мая установила данные 3052 погибших. Аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в начале мая оценивал военные потери России в 6 тысяч погибших. Последние данные генштаба Украины — около 30 тысяч. Исходя из этих оценок, в российские госпитали могли поступить от 7 до 90 тысяч раненых.

Как в России искали кровь для раненых

В первые недели войны власти о "грузе 300" (военный код для транспортировки раненых) не рассказывали, а с медиков, которые лечат участников "спецоперации" в Украине, администрация госпиталей брала подписку о неразглашении таких сведений. Копия такого документа есть у Би-би-си.

Сообщения о проблемах раненых начали появляться в соцсетях в марте в связи с массовыми призывами сдавать кровь. Доноров искали во всей стране — и для конкретных лиц, и для конкретных госпиталей.

Несколько постов о поиске доноров опубликовали в марте жители Крыма по просьбе семьи 28-летнего Дмитрия Дрожевкина. "Кровь необходима для спасения воина, доставленного в тяжелом состоянии в клинический военный госпиталь им. Вишневского", — написала жительница Симферополя Светлана Луценко. Госпиталь Вишневского находится в Московской области.

Дрожевкина привезли туда с "серьезными ранениями", которые он получил "в спецоперации РФ на территории Украины", уточняла Луценко. На тот момент Дмитрий находился в тяжелом состоянии и нуждался в переливании крови. "Он — патриот России, родные в Крыму", — добавила Луценко. В разговоре с Би-би-си жена Дрожевкина Алла сказала, что крови в госпитале хватает. "Мы собираем кровь, чтобы был запас, так как "3-" — очень редкая группа крови", — объясняла женщина.

Дрожевкина врачам госпиталя Вишневского спасти не удалось. 9 апреля его похоронили в Крыму.

В марте в соцсетях появились посты с призывами сдавать кровь в разных регионах. Пользователи "ВКонтакте" публиковали объявления про сбор крови для раненых, находящихся на лечении в Белгородской области. В конце марта в справочной Центра крови Белгородской области корреспонденту Би-би-си сообщили, что в центре "острой нехватки нет, всем затарились", а сообщения о дефиците крови назвали фейком.

Доноров искали и в петербургской Военно-медицинской академии (ВМА). Во "ВКонтакте" активисты открыто сообщали, что кровь нужна для участников военной операции, и выкладывали контакты станции переливания крови академии.

Призывал "пожертвовать кровь" и Донорский центр Первого медицинского университета: "В клинике ВМА находятся раненые ребята. Чтобы выжить, им срочно нужна кровь для переливания". В дефиците была кровь всех групп отрицательного резуса.

К концу марта кровь в ВМА тоже собрали. Корреспонденту Би-би-си на станции переливания крови ВМА сказали, что все "компоненты заготовлены" и 2-3 недели принимать доноров там не будут. "Фонтанке" в ВМА подтверждали, что дефицит крови был, но очень много доноров откликнулись на объявления. В конце мая в ВМА вновь принимают кровь. "Раненых много, кровь нужна", — написала после сдачи крови "ВКонтакте" одна из доноров.

Куда везут самых тяжелых

ВМА стала одним из главных госпиталей, которые принимают российских военных из зоны боевых действий. В академию уже в первые дни войны поступило много раненых, рассказали Би-би-си несколько источников в медицинских кругах. Гражданских пациентов с началом "спецоперации" стали срочно выписывать, а в колл-центре академии звонившим объясняли, что госпитализация в стационары приостановлена "в связи с ситуацией в стране".

Когда в академии начали оперировать раненых, выяснилось, что медицинское оснащение не соответствовало потребностям — видимо, на такие потери никто не рассчитывал, отмечал собеседник Би-би-си. Например, в реанимации, по его словам, в первые три недели не хватало растворов для капельниц, питания для кормления через зонд и одноразовых катетеров.

Очень быстро клиники ВМА, рассчитанные, по его словам, на 2,5 тысячи коек, оказались переполнены. В конце апреля, когда очередной военный борт с "грузом 300" доставил в Петербург более сотни раненых из Украины, у академии не хватило машин скорой помощи, чтобы сразу забрать их из аэропорта. Раненым приходилось ждать в самолете, пока скорые за ними вернутся, при этом в реанимации ВМА на 9 штатных коек приходилось по 11 пациентов, приводит пример собеседник Би-би-си. И добавляет, что такие случаи были неоднократно.

У минобороны по всей России — около 130 военных госпиталей плюс ВМА — в ее составе 14 хирургических и столько же клиник других профилей, говорится на сайте академии. Восемь госпиталей также есть у Росгвардии, несколько госпиталей — у ФСБ, МВД и МЧС.

При этом "груз 300" в России принимают и военные госпитали, и гражданские больницы. Например, в нейрохирургическое отделение ВМА эвакуировали военнослужащих после операций, проведенных в том числе в военном госпитале, развернутом на базе белгородской городской больницы №2 (город находится в 30 км от границы с Харьковской областью Украины), выяснила Би-би-си.

Судя по справке этой больницы (копия есть у Би-би-си), находившиеся там военнослужащие, часть которых потом транспортировали в ВМА, лежали в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в "тяжелом" и "крайне тяжелом" состоянии. В диагнозах — многочисленные осколочные и огнестрельные ранения, в том числе головы, требующие трепанации черепа для удаления гематом.

Такие операции проводили нейрохирурги и в белгородской больнице, и почти ежедневно в ВМА, рассказал источник Би-би-си на условиях анонимности.

У пациентов, проходящих лечение в ВМА с тяжелыми ранениями, требующими нейрохирургического лечения, довольно часто развиваются осложнения — вторичные посттравматические повреждения головного мозга (ишемические инсульты, повторные кровоизлияния и так далее), реанимация переполнена, объясняет знакомый с ситуацией источник. В нейрохирургию, по его словам, из Украины привозят в основном молодых военных — от 22 до 28 лет, но были среди пациентов и 18-летний солдат, и 45-летний офицер.

При этом, если воевавшего в Украине привозили в госпиталь без сознания, и он длительное время находился в критическом состоянии, родственников таких раненых официально никто не разыскивал. Иногда этим по собственной инициативе занимается кто-то из медперсонала. В ВМА был случай, когда медсестра разыскала жену лежавшего на ИВЛ пациента с тяжелой травмой головы — оказалось, что пока он был на войне, у него родился сын, приводит пример источник Би-би-си.

Кто лечит раненых в приграничных больницах

Раненых из Украины сначала везут в приграничные, в том числе гражданские, стационары — причем не только в России и в Крыму, но и в Беларуси. Это промежуточные пункты для транспортабельных военных перед их отправкой в крупные военные госпитали.

Вместе с ранеными из личного состава российской армии и Росгвардии эвакуируют добровольцев из России, которые, как и восемь лет назад, воюют в Украине. Раненный в апреле руководитель "Имперского легиона" русских националистов, Денис Гариев, о котором недавно сообщала германская разведка, рассказал в телеграм-канале, что его оперировали в школьном спортзале, затем грузовиком "Урал" перевезли на вертолетную площадку, вертолетом Ми-8 доставили через границу в полевой госпиталь. Оттуда раненых везут на аэродром и самолетами Ил-76 отправляют по госпиталям всей России.

18-летнего Дениса Ярославцева, который служил по призыву в военной части №34670 в городе Валуйки Белгородской области и участвовал в "спецоперации", семья стала разыскивать после того, как власти пообещали вывести срочников из зоны боевых действий. 31 марта родственники сообщали, что их сына без сознания с ранением головы привезли обратно в Валуйки в местную больницу, а затем отправили в Москву Но найти его по телефону в московских госпиталях они не смогли. После обращения в прокуратуру, у родителей взяли ДНК и нашли тело Дениса. Где именно — не сообщалось. 14 апреля его похоронили в родном селе в Башкортастане.

В больницы в граничащих с Украиной регионах, которые приняли на себя удар первыми, вскоре после начала войны начали добавлять медперсонал. Об этом свидетельствуют отчеты ФМБА России, которое уже в феврале организовало командировки в приграничные больницы для своих сотрудников — первые медики уехали в Белгородскую область на четвертый день войны.

Врачи из обнинской больницы ФМБА работали в шебекинской районной больнице. Город Шебекино находится в 7 км от границы с Украиной. Расстояние до Харькова оттуда — около 100 км. На территории шебекинской ЦРБ еще до войны был развернут полевой госпиталь, об этом 21 февраля писали аналитики Conflict Intelligence Team.

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