Группа мигрантов задержана при попытке прорваться в Польшу из Беларуси

Около 100 мигрантов задержаны при попытке нелегально перейти границу в районе Дубиче-Церкевне в Польше. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в министерстве национальной обороны этой страны. "Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами", - указали в оборонном ведомстве.

По версии Минобороны, попытка пересечь польско-белорусскую границу вечером 17 ноября была предпринята при поддержке "бойцов белорусского спецназа".

"Мигранты бросали камни в польских солдат"

Белорусские силовики, вероятнее всего, повредили заграждения на границе, утверждают в ведомстве. После чего заставили мигрантов "бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их", добавили там. "Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров" от описываемых событий, констатировали в Минобороны Польши. На его видеозаписи видно, как польские солдаты окружают большую группу людей, находящихся в лесу рядом с колючей проволокой.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Люди спасаются от холода у костров

Между тем, как передало агентство dpa, сотни мигрантов продолжают находиться в Беларуси у границы с Польшей. По предварительной оценке, речь может идти минимум о 900 человек. Они пытаются спастись от холода у костров. Из-за дыма многие жалуются на проблемы с дыханием.

В связи с угрозой дождя белорусские власти заявили о необходимости выделения дополнительных укрытий для мигрантов. В понедельник, 15 ноября, для их временного размещения было переоборудовано одно из расположенных неподалеку промышленных строений. Его верхний этаж еще предстоит очистить от мусора, чтобы разместить больше людей.

По данным агентства БелТА, ночь в пункте размещения в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) прошла спокойно. Военные раздавали горячую воду, привезли горячий чай и печенье. Группа волонтеров устанавливала палатки для раздачи пищи, доставила одноразовую посуду. По данным агентства, в ТЛЦ находятся около тысячи человек.

ЕС выделил 700 тысяч евро гумпомощи

В Еврокомиссии 17 ноября сообщили, что ЕС выделил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи мигрантам из стран Ближнего Востока, находящимся в Беларуси близ границы с Польшей.

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее во второй раз позвонила правителю Беларуси Александру Лукашенко. Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском предоставления гуманитарной помощи и возможности возвращения людей на родину, над чем сейчас работают ООН и Еврокомиссия, сообщил 17 ноября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Обострение ситуации на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе люди ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.

В качестве реакции на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. В последние несколько дней целый ряд авиакомпаний заявили, что больше не будут брать на борт граждан ближневосточных стран и Афганистана, направляющихся в Минск.