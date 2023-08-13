Грозев: через полгода Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот

Такой прогноз сделал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times. Он сказал, что заподозрил попытку переворота накануне вечером, поскольку они зафиксировали "взрыв" телефонного трафика между высокопоставленными российскими военными.

"Путин выступил по телевидению и назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал. Он хочет видеть его мертвым. Пока он этого сделать не может. Через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот", — сказал он.

Расследователь не считает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне против Украины. "Они не высказываются, потому что это дилемма заключенного. Они не хотят быть первыми или единственными", — считает Грозев.