"Грэмми": рекорд Тейлор Свифт в категории "Альбом года"

Песня What was I made for? певицы Билли Айлиш, написанная для фильма " Барби ", получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года", а альбом Тейлор Свифт Midnights был признан "Альбомом года". 66-я церемония вручения статуэток "Грэмми" прошла в воскресенье, 4 февраля, в Лос-Анджелесе .

Лучшим рок-альбомом по итогам 2023 года признан альбом This is Why группы Paramore. Лауреат среди прочего обошел в своей номинации альбом But Here We Are от Foo Fighters, ставший первой записью группы после смерти барабанщика Тейлора Хокинса, а также альбом 72 Seasons от ветеранов сцены, группы Metallica. Хотя последние не ушли без награды - Metallica получила "Грэмми" за "Лучшее метал-исполнение".