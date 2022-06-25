Греция приостановила прием заявлений на визы у россиян

В центре ссылаются на технические причины, однако сроки возобновления выдачи виз не уточняются.

"Уважаемый заявитель, по техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок. Заявители, имеющие запись в Визовые Центры, начиная с 27.06, могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи на сайте ru-gr.gvcworld.eu. Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24.06 включительно", - говорится в документе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на одну из туроператорских компаний, сообщила, что Греция проводит обновление системы визового центра. По данным АТОР, визовый центр предупредил о приостановке приема документов на визы у россиян 24 июня. Тогда сообщения на сайте самого центра еще не было.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция более не безопасна для отдыха граждан России, так как в министерство, по его словам, "продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам".

Несколько дней назад правительство Чехии на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины продлило до конца марта 2023 года запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси. В Праге объяснили это стремлением вынудить Россию и Беларусь прекратить агрессию.

Власти Чехии впервые ввели соответствующий запрет вскоре после вторжения России в Украину. Аналогичные решения приняли Латвия, Литва и Эстония.

Kоличество прямых авиарейсов из России после начала войны сократилось на 62 процента, сейчас без пересадок можно добраться лишь в 19 стран. США, Канада и все государства Европы, за исключением Сербии, запретили российским самолетам заходить в их воздушное пространство.

Полеты в Россию прекратили многие западные перевозчики. В РФ теперь приходится летать с пересадками через Турцию, Сербию или страны Персидского залива.