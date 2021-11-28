Греция в субботу, 27 ноября, открыла еще два центра временного содержания мигрантов нового типа - на островах Лерос и Кос. Эти центры более комфортабельные по сравнению с лагерями, в которых содержались мигранты в период с 2015 по 2019 годы. Однако правозащитники критикуют их из-за ограничений, которым подвергаются их обитатели.
"Мы освобождаем наши острова от проблем, связанных с миграцией и ее последствиями, - заявил министр по делам миграции и убежища Нотис Митаракис, объявляя об открытии центров. - Картины периода 2015-2019 годов, которые все мы помним, остались в прошлом".
В то время, о котором говорит Митаракис, в Грецию массово прибывали просители убежища из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран. Кризисная ситуация, сложившаяся в Афганистане после захвата власти там исламистским движением "Талибан" в августе 2021 года, вызвала у многих опасения, что ЕС снова может столкнуться с наплывом мигрантов.
Повышенные меры безопасности
Центры содержания мигрантов нового, закрытого типа, создающиеся сейчас в Греции, отличаются наличием ограждений из колючей проволоки, камер видеонаблюдения, рентгеновских сканирующих установок, а также магнитных дверей и ворот, закрывающихся на ночь. Кроме того, в этих центрах имеются водопровод и туалеты.
Первый из центров такого типа был открыт в Греции на острове Самос в сентябре 2021 года. В ближайшем времени планируется открыть по одному такому центру на островах Лесбос и Хиос. На строительство новых центров содержания мигрантов в Греции ЕС выделил 276 млн евро.
Критика со стороны гуманитарных организаций
"Сегодня ЕС открывает новую страницу своей миграционной политики, - заявил по поводу открытия центров на островах Лерос и Кос зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, выступая перед журналистами. - Мы открываем страницу со структурами и центрами, которые отражают наши ценности, наш образ жизни, которые уважают человеческое достоинство".
Со своей стороны неправительственные и гуманитарные организации выражают беспокойство относительно того, что свобода передвижения обитателей центров ограничивается. Некоторые правозащитники считают условия содержания мигрантов в этих центрах схожими с тюремными.
По последним оценкам ООН, на данный момент в Греции находятся около 96 000 беженцев и просителей убежища.
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