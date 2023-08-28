Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия

По данным издания, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу "один к одному". При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции.