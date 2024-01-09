Гражданку Беларуси обвинили в Польше в шпионаже

По утверждению следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев передавала белорусскому КГБ данные о членах белорусской диаспоры в Польше, а также об организациях, объединяющих белорусов и граждан Польши белорусской национальности..

Обвиняемая была задержана польским Агентством внутренней безопасности 20 декабря.

Обвинения ей предъявил прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.

Суд временно арестовал белоруску на три месяца.