Граждане Сербии выбирают парламент и президента

В Сербии в воскресенье, 3 апреля, проходят одновременно президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича сохранит парламентское большинство. На переизбрание может рассчитывать и сам Вучич.

Многие сербы решительно поддерживают российскую агрессию в Украине. Вучич на фоне войны в Украине пообещал избирателям "мир" и "стабильность". Такие важные прежде темы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли на задний план.

Главный соперник Александара Вучича - бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, которого поддерживает проевропейская оппозиция. Эксперты, однако, полагают, что ему не удастся победить Вучича, который со времени избрания на пост президента в 2017 году консолидировал свою власть. Вучич фактически контролирует СМИ и государственные учреждения в Сербии.