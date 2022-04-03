Граждане Сербии выбирают парламент и президента

В Сербии в воскресенье, 3 апреля, проходят одновременно президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича сохранит парламентское большинство. На переизбрание может рассчитывать и сам Вучич.
Многие сербы решительно поддерживают российскую агрессию в Украине. Вучич на фоне войны в Украине пообещал избирателям "мир" и "стабильность". Такие важные прежде темы, как защита окружающей среды и коррупция, отошли на задний план.
Главный соперник Александара Вучича - бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, которого поддерживает проевропейская оппозиция. Эксперты, однако, полагают, что ему не удастся победить Вучича, который со времени избрания на пост президента в 2017 году консолидировал свою власть. Вучич фактически контролирует СМИ и государственные учреждения в Сербии.
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