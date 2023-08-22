Гражданам РФ с ВНЖ в Латвии могут дать отсрочку на два года, чтобы сдать экзамен по языку

По его словам, каждый случай и причины, почему человек до сих пор не сдал экзамен, будут рассматриваться индивидуально. Пока что никого депортировать не будут, подчеркнул Кучинскис, это создало бы риски провокаций и судебных дел.

Дискуссия латвийских политиков за закрытыми дверьми шла несколько часов. По мнению Кучинскиса, те поправки к Иммиграционному закону, которые обязывали всех граждан России в Латвии знать латышский, были предвыборным решением, и принимать такие решения следовало бы запретить.

Он напомнил, что около 10 тысяч граждан России или не сдали экзамен, или даже не попытались его сдать. Еще 752 человека, по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии, решили сразу подать документы на временный вид на жительство, понимая, что экзамен не сдадут.