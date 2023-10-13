Граждан Латвии из Израиля эвакуируют через 3 дня

"Пытаюсь вытащить всеми возможными способами родителей и друга семьи, также находятся сейчас в Тель-Авиве, - написала читательница Delfi. Консульство и МИД Латвии отправляет в авиакомпанию airBaltic — решайте с ними. airBaltic поменял нам билеты на рейс через Вену (Austrian Airlines), который на 99% не состоится — эта авиакомпания отменила все свои рейсы за последних три дня... Когда же эта авиакомпания отменит рейс официально, улететь будет не на чем — ближайшие билеты только на вторник/среду следующей недели".