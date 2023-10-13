Граждан Латвии из Израиля эвакуируют через 3 дня

"Пытаюсь вытащить всеми возможными способами родителей и друга семьи, также находятся сейчас в Тель-Авиве, - написала читательница Delfi. Консульство и МИД Латвии отправляет в авиакомпанию airBaltic — решайте с ними. airBaltic поменял нам билеты на рейс через Вену (Austrian Airlines), который на 99% не состоится — эта авиакомпания отменила все свои рейсы за последних три дня... Когда же эта авиакомпания отменит рейс официально, улететь будет не на чем — ближайшие билеты только на вторник/среду следующей недели".
Автор письма сетовала, что людям приходится самостоятельно "спасать утопающих" в ситуации тяжелейшего стресса. Другие граждане Латвии информировали Delfi, что их тревожит информация об обстрелах аэропорта Бен-Гурион и высокие цены на проживание — они на такое долгое нахождение в стране не рассчитывали.
Вместе с литовским репатриационным рейсом в Вильнюс прибыло и несколько граждан Латвии. Отвечая на вопросы программы "Настоящее время", они не скрывали недовольство тем, что их не спасла национальная латвийская компания airBaltic, и благодарили согласившуюся взять их на борт вместе с гражданами Литвы компанию Skyllence.
Вчера днем МИД Латвии собрался, чтобы решить вопрос эвакуации граждан Латвии из Израиля. После шести вечера объявили, что на 16 октября назначен эвакуационный рейс airBaltic на 148 человек.