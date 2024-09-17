Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный летающий объект, были подняты истребители НАТО

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. НВС Латвии наблюдали за ситуацией, однако не приняли решение сбивать этот беспилотник или поднимать в воздух дежурные истребители НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. После падения беспилотника была деактивирована его боевая часть, которая изначально не взорвалась.