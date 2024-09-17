Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный летающий объект, были подняты истребители НАТО

Для осмотра данного региона в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы в Лиелварде. В латвийском воздушном пространстве подозрительных объектов обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись на место своей дислокации.
О произошедшем были проинформированы руководители самоуправлений Латгальского планировочного региона.
Агентству LETA не удалось выяснить, известно ли армии дальнейшее местонахождение объекта.
В воздух были подняты истребители НАТО по патрульной миссии из военной базы в Лиепая для осмотра соответствующего района. Как подтвердили во вторник после полудня в ВС агентству LETA, системы наблюдения в воздухе зафиксировали стаю птиц, но подозрительных объектов обнаружено не было.
Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. НВС Латвии наблюдали за ситуацией, однако не приняли решение сбивать этот беспилотник или поднимать в воздух дежурные истребители НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. После падения беспилотника была деактивирована его боевая часть, которая изначально не взорвалась.
После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с аналогичными ситуациями. Также инициируются более широкие консультации для поиска коллективных решений совместно с союзниками по НАТО.