2024.09.17 14:35

Границу Латвии со стороны Беларуси пересек неопознанный летающий объект, были подняты истребители НАТО

 
неопознанным объектом оказалась стая птиц
rus.DELFI.lv
истребители НАТО
истребители НАТО
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник, около 9 часов утра, Воздушные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края, сообщила агентству LETA пресс-служба Министерства обороны.

Для осмотра данного региона в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы в Лиелварде. В латвийском воздушном пространстве подозрительных объектов обнаружено не было. Самолеты НАТО вернулись на место своей дислокации.

О произошедшем были проинформированы руководители самоуправлений Латгальского планировочного региона.

Агентству LETA не удалось выяснить, известно ли армии дальнейшее местонахождение объекта.

В воздух были подняты истребители НАТО по патрульной миссии из военной базы в Лиепая для осмотра соответствующего района. Как подтвердили во вторник после полудня в ВС агентству LETA, системы наблюдения в воздухе зафиксировали стаю птиц, но подозрительных объектов обнаружено не было.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. НВС Латвии наблюдали за ситуацией, однако не приняли решение сбивать этот беспилотник или поднимать в воздух дежурные истребители НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. После падения беспилотника была деактивирована его боевая часть, которая изначально не взорвалась.

После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с аналогичными ситуациями. Также инициируются более широкие консультации для поиска коллективных решений совместно с союзниками по НАТО.

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