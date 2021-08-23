Граница на замке. Всегда ли эффективны стены между странами

Хотя Литву и Доминиканскую Республику разделяют тысячи километров, кое-что их объединяет: рост миграции из соседних стран вынудил оба государства укрепить свои границы, начав строительство стен.

Ситуация в обеих странах отражает современную тенденцию: сегодня в мире гораздо больше мигрантов и беженцев, чем еще 20 лет назад. Политические конфликты и последствия изменения климата вынуждают людей перемещаться по миру. И ситуация, похоже, будет и дальше развиваться по тому же сценарию.

По данным ООН, за последние 20 лет население планеты увеличилось на четверть, а число беженцев и перемещенных лиц удвоилось. На сегодняшний день каждый 97-й человек в мире является вынужденным переселенцем. В 2015 году этот статус был у каждого 175-го. Большинство перемещенных лиц нашли убежище в странах Западной Азии и Северной Африки, таких как Турция или Судан.

Наибольший рост числа беженцев наблюдается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — более чем в 100 раз по сравнению с 2000 годом (с 44 тысяч до 4,8 млн), при этом наибольший рост зарегистрирован в Колумбии, Чили и Перу. Из-за резкого увеличения числа мигрантов — прежде всего из Венесуэлы — этот регион обогнал другие "горячие точки", такие как Африка к югу от Сахары, Европа и Северная Америка, где число беженцев с 2000 года почти удвоилось.

Больше беженцев — больше стен на границах

Следствием стремительного роста миграции является одна современная тенденция: с 2000 по 2021 год количество стен на границах увеличилось более чем в пять раз, с 16 до свыше 90, о чем свидетельствуют данные, собранные DW. С помощью этих заградительных барьеров — построенных, строящихся или запланированных — страны пытаются остановить или хотя бы сделать управляемым стихийный процесс миграции.

Как говорится в исследовании, проведенном Центром изучения проблем мира Delàs и посвященном пограничным стенам, которые были построены с 1968 по 2018 годы, их строительство власти чаще всего объясняют ростом нелегальной иммиграции. За этой причиной следует нелегальная торговля (контрабанда товаров, торговля людьми или наркотиками) и опасность терроризма.

Барьеры: условные линии и фортификационные сооружения

Насколько хорошо разделительные стены на границе сдерживают нелегальную миграцию, контрабанду или террористические атаки, оценить удается не всегда, поскольку это зависит от многочисленных и взаимосвязанных факторов.

Эффективность пограничных барьеров во многом зависит от того, как они были построены. По уровню сложности и комплексности стены сильно отличаются друг от друга, указывают политологи Виктория Вернон (Victoria Vernon) и Клаус Циммерман (Klaus Zimmermann).

"Одна из самых укрепленных границ — это пограничный барьер между Кувейтом и Ираком. Он представляет собой электрифицированный забор из плотных витков колючей проволоки, окруженный траншеей шириной 4,6 м и глубиной 4,6 м, а также земляной насыпью высотой около 3 м. Многие годы граница охраняется сотнями солдат, вертолетами и другой военной техникой", — говорится в их исследовании.

К сравнительно просто преодолеваемым границам можно отнести разделительные барьеры между Малайзией и Таиландом, а также Индией и Бангладеш. "Обе границы слабо патрулируются и контролируются, в силу чего они не являются эффективным сдерживающим фактором для мигрантов и контрабандистов, которые часто нелегально проникают на территорию чужой страны с помощью поддельных документов или взяток", — отмечают далее Вернон и Циммерман.

"Стены эффективны не везде и не всегда"

Научные исследования расходятся в выводах относительно того, могут ли стены на границах предотвратить нелегальную миграцию. "Ученые не могут прийти к единому мнению, а это означает, что стены не везде эффективны", — говорится в письме, написанном в адрес DW политологом из Университета Глазго Серджи Пардос-Прадо.

"Иногда миграция находит альтернативные пути — морские или сухопутные. Стены — это дорогостоящие сооружения, можно закрыть доступ в одном районе границы, но стимулировать его в другом — без стены или менее укрепленном. Редко где можно найти идеальное, массивное, прочное, непроницаемое заграждение, тянущееся по всей протяженности границы", — пишет ученый.

Помимо противостояния нелегальной миграции стены на границе возводят и из соображений безопасности, например, чтобы предотвратить угрозу терроризма. Однако недавние исследования, проведенные под руководством Пардоса-Прадо, показывают, что в некоторых случаях строительство пограничных барьеров может не снизить, а, наоборот, увеличить вероятность террористических атак.

На примере границ между Саудовской Аравией и Ираком, а также между Израилем и Египтом исследователи проследили, как отношение людей к соседней стране ухудшилось после появления пограничной стены. "Такое укрепление границы свидетельствует о конфликте и накаляет его — и это если не принимать во внимание те латентные условия для конфликта, которые были еще до возведения стены", — отмечает Пардос-Прадо.

Стена на границе может дать обратный эффект и в том случае, если на территорию государства хочет попасть большая группа беженцев из стран, служащих базой для транснациональных террористических организаций. Наличие на границе заградительного барьера становится питательной средой для вербовки мигрантов террористами, считают исследователи. Этот негативный эффект, по теории ученых, действует в среднем от четырех до одиннадцати лет с момента возведения стены.

Пограничные стены негативно влияют на экономику

Нежелательные побочные эффекты от пограничных стен можно наблюдать и в экономическом секторе: сокращая наркотрафик и контрабанду, они ограничивают и объем легальной торговли.

Независимо от того, с какими целями была возведена стена, объем легальной торговли между странами, которые она разграничивает, может упасть почти на треть (31%), указано в исследовании университетов Вашингтона и Чикаго, в котором проанализированы последствия строительства более 50 пограничных барьеров.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что заставит Мексику заплатить за стену, которую США начали строить на их общей границе; пока счет в 15 млрд долларов оплачивают американские налогоплательщики

Кроме сокращения объема торговли строительство укрепленных барьеров означает также дополнительные расходы — не только для государственного бюджета, но и для фирм и жителей разделенных стеной стран. Помимо суммы, необходимой на собственно сооружение стены, возрастут расходы компаний на ведение легальной торговли и расходы людей, законно пересекающих границы.

"Вопрос об экономической целесообразности сооружения пограничных стен и барьеров заключается в следующем: превышают ли преимущества стены затраты на нее? Нужен ли забор, сдерживающий нелегальное проникновение в страну 40 тысяч мигрантов, если его строительство обойдется в 3 миллиарда долларов, а после этого нужны будут миллиарды, чтобы поддерживать его в должном состоянии, и ресурсы уголовного правосудия для патрулирования границы? При этом сотни людей будут погибать при попытке ее пересечь, а граждане США лишатся потенциальных экономических выгод от отсутствия мексиканских трудовых мигрантов", — рассуждает политолог Виктория Вернон.

Альтернативы пограничным барьерам

Но если с помощью пограничных стен и заборов не решить проблем нелегальной миграции, контрабанды и не снизить риск терроризма — что же тогда остается?

"Экономическая литература в подавляющем большинстве случаев говорит о том, что политика более открытых границ с меньшими ограничениями в области миграции и торговли приносит больше пользы жителям страны, чем пограничные стены", — утверждают Вернон и Циммерман. Экономическая политика эффективнее стен в борьбе с незаконной торговлей и контрабандой, а дипломатия способна решить проблемы безопасности лучше заградительных барьеров, говорят ученые.

"Стены и заборы, — говорит Клаус Циммерман, — это лишь инструмент, действующий в краткосрочной перспективе. При этом большинство экспертов в области миграции считают их неразумным инструментом". Пограничные барьеры — это, "в большинстве случаев, показуха для политиков, которые хотят в краткосрочной перспективе произвести впечатление на избирателей", резюмирует ученый.

В подготовке материала участвовали Валид Аль-Баст, Эмад Ганим, Абдо Аль-Михлафи, Ялда Зарбахч, Даниэль Беллут и Флориан Мейер.