Граница Финляндии с Россией останется закрытой до апреля

Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону, таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.

Финские власти обвинили Россию в том, что она сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В ноябре были закрыты все погранпереходы, а следовательно, подать на них прошение об убежище стало невозможно. В декабре их на короткое время открыли, однако спустя двое суток закрыли вновь. В январе закрытие погранпереходов продлили до середины февраля.