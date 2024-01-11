Граница Финляндии с Россией останется закрытой еще месяц

Глава МВД признала, что закрытие границы негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и лиц с двойным гражданством, но отметила, что ситуация на границе с просителями убежища не изменилась, и "угроза гибридного влияния" сохраняется.

Граница с Россией на замке

Пограничные пункты на восточной границе Финляндии закрыты с середины декабря 2023 года. Первые пункты пропуска прекратили работу еще в середине ноября на фоне наплыва соискателей убежища без надлежащих документов. Финляндия обвинила в массовом притоке мигрантов Россию. Поскольку приток соискателей убежища так и не сократился, в конце ноября закрылись уже все пограничные переходы с РФ.