GPS-помехи в Балтии: сигнал пропадает, но поиском причин никто не занимается

В латвийских СМИ стремительно распространилась новость, опубликованная немецким таблоидом Bild, в которой авторы, якобы ссылаясь на секретные документы НАТО, заявили, что альянс готовится к нападению России в начале следующего года. Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс поспешил заявить, что это сценарий учений, а не данные разведки.

"Необходимо разъяснять, изучать и однозначно работать над повышением своей безопасности, под которой я подразумеваю не только военную безопасность и государственную оборону, но и, например, стрессоустойчивость общества и способность вообще жить в условиях такого перманентного напряжения, — говорит эксперт по российской политике Центра исследований восточноевропейской политики Марцис Балодис. — Это очень сложный баланс, но это задача государства, касающаяся стратегической коммуникации, потому что, например, если просто говорить, что угрозы нет и все хорошо, но при этом другие источники утверждают обратное, в обществе возникает смятение и непонимание, кто на самом деле прав и что происходит".