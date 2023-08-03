"Готовы к бою": Польша перебросила вертолеты к границе с Беларусью

По его словам, вертолеты будут базироваться на двух позициях в режиме немедленного реагирования в соответствии с приказом главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. Накануне он поручил увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные средства, в том числе вертолеты.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые были со мной в Афганистане и Ираке и применяли бортовое вооружение и ракеты. Они опытные. Если случится что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", — сказал Соколовский на брифинге в городе Белосток.

Решение об усилении границы Польши с Беларусью было принято после того, как, по данным Варшавы, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Варшава сообщила о случившемся в НАТО. В МИД Польши также вызвали временного поверенного по делам Беларуси для объяснений произошедшего.