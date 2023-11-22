Готова ли украинская ПВО к российским ударам зимой?

То же касается и ДТЭК — генерация электроэнергии разбивается на узлы с мощностью 4-6 МВ вместо больших мощных блоков.

Как Украина готовится к зиме Важные объекты в энергетике укрывают защитными земляными валами, бетонными кубами, сетками, переносят пункты управления под землю.

Видимо, именно этим и объясняется пауза в их использовании на фронте — россияне накапливают запасы ракет для зимы. Согласно данным украинской разведки, их уже около 870.

Аналитики отмечают, что россияне, видимо, готовятся повторить прошлогоднюю кампанию. Основная масса ударов, как предполагают военные, может наноситься баллистическими ракетам, бороться с которыми украинской ПВО будет затруднительно — не хватает ракет-перехватчиков.

В прошлом году в это время Украина уже фактически сидела без света — российские войска с октября наносили удары по ЖКХ и электрическим сетям, подстанциям, трансформаторам — словом, по всей украинской энергосистеме.

Украинская система ПВО развернула четыре района, где она может организовать противоракетную оборону, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты.

Это три батареи Patriot и одна SAMP/T.

Украинский расчет одного из этих комплексов — немецкой батареи PATRIOT — только в середине октября начал обучение в Германии, поэтому, вероятно, она будет готова к работе уже зимой.

Поэтому города-миллионники, скорее всего, будут прикрыты. Однако пока непонятно, что будет с Харьковом: вряд ли туда подтянут дефицитную батарею этих комплексов, где россияне смогут относительно легко дотянуться до них с помощью реактивной артиллерии и корректируемых бомб. К тому же столь близко к фронту ее легко будет перегрузить массовыми пусками ракет.