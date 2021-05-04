США хотели бы иметь более стабильные отношения с Россией. Об этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил в понедельник, 3 мая, в Лондоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.
Блинкен подчеркнул, что в отношениях двух стран многое будет зависеть от того, как будет действовать Кремль. Госсекретарь США напомнил о позиции президента США Джо Байдена, которая заключается в том, что "если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы (Соединенные Штаты. - Ред.) ответим". "Но мы не стремимся к эскалации: мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения, - подчеркнул Энтони Блинкен. - И если Россия будет двигаться в этом направлении, то так же будем действовать и мы".
Глава Госдепа выразил надежду, что у президента Байдена будет возможность поговорить об этом напрямую, когда он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, в середине апреля американский лидер предложил президенту РФ встретиться в третьей стране.
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