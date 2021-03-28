Госсекретарь США заявил о намерении наращивать санкции против "Северного потока-2"

«Мы считаем, что это плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии», — сказал Блинкен, комментируя свою недавнюю встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе.

По словам Блинкена, американский конгресс разделяет такую позицию по газопроводу. «Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что будем продолжать наращивать эти меры», — сказал госсекретарь.

Блинкен встречался с Маасом 24 марта. По результатам встречи Госдепартамент выпустил заявление, в котором говорилось: «Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами в противодействии попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и подчеркнул, что США выступает против газопровода “Северный поток-2”».

18 марта Bloomberg сообщал, что США готовят дополнительные санкции против компании, предоставляющую страховку судам, прокладывающими трубопровод, и других предприятий, которые предоставляют суда и материалы для проекта. По информации издания, президент США Джо Байден намерен остановить строительство трубопровода, не вызывая при этом «антагонизма» у Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно публично поддерживала строительство газопровода и выступала против санкций США. Bloomberg писал, что осенние парламентские выборы в Германии и набирающая популярность партия «Зеленых» могут стать угрозой для достройки «Северного потока-2», который закончен больше чем на 95%.