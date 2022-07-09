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Государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров со своим китайским коллегой на встрече G20 в Индонезии заявил, что обеспокоен сближением Китая с Россией.
Antony Blinkenas
Antony Blinkenas
© AP / Scanpix

Китай выразил нейтралитет в отношении вторжения в Украину, но нейтралитет невозможен при явной российской агрессии, сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что если мировое сообщество не будет противостоять России, то в мире установится порядок, при котором правда будет в силе, а это ни в чьих интересах.

Ранее на самите G20 Блинкен отказался фотографироваться с Лавровым. Лавров заявил, что не звал Блинкена с собой фотографироваться. Другие представители G20 также отказались фотографироваться с главой МИД РФ, а иностранные коллеги по G7 не присодинились к званному ужину, где был Лавров.

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bbcrussian.com
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