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Россия планирует создать предлог для вторжения в Украину, чтобы после этого начать вторжение в страну. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН. Оно транслировалось на сайте ООН.
Rusijos pajėgos Kryme
Rusijos pajėgos Kryme
© AP / Scanpix

По мнению американских властей, таким предлогом может быть «насильственное событие в Украине», «вопиющее обвинение против правительства», инсценировка теракта в России, обнаружение массовых захоронений, инсценировка атаки на мирных жителей с беспилотника и даже «настоящая атака с применением химического оружия».

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«Мы не знаем точно, как будут развиваться события», — сказал он.

По словам Блинкена, Россия может охарактеризовать эти события как «этническую чистку или геноцид». Он отметил, что в последние несколько дней российские СМИ «уже начали распространять некоторые из этих ложных тревог и заявлений, чтобы повысить общественное возмущение и заложить основу для оправдания войны».

После этого власти России заявят о необходимости защиты российских граждан или этнических русских в Украине, затем вторжение может начаться. «Полетят бомбы, связь будет нарушена, после этого танки пойдут к ключевым объектам, которые уже отмечены и нанесены на карты. Мы считаем, что в эти объекты входит и Киев», — сказал госсекретарь.

Обнародуя эту информацию, США надеются вынудить Россию «отказаться от войны и пойти по другому пути», объяснил Блинкен.

«Мы надеемся, что если расскажем миру, что знаем, то мы вынудим Россию отказаться от войны и пойти по другому пути. Я понимаю, что многие ставят под вопрос эту информацию и напоминают случаи, когда разведданные не подтвердились. Но я хочу сказать, что мы здесь не для того, чтобы начать войну, а чтобы ее предупредить», — добавил он.

Ранее 17 февраля президент США Джо Байден заявил об «очень высоком» риске вторжения России в Украину в ближайшие дни. По словам Байдена, у США есть основания полагать, что Россия участвует в операции под «чужим флагом», чтобы получить предлог для вторжения в Украину.

Президент отметил, что именно в связи с этим госсекретарь США в последнюю минуту изменил свои планы, чтобы выступить на заседании Совета безопасности ООН.

О попытке России создать предлог для вторжения в Украину также заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

17 января самопровозглашенная ДНР обвинила украинских военных в нарушении режима прекращения огня. Вооруженные силы Украины также заявили об обстрелах со стороны противника. В Кремле заявили о нагнетании обстановки в Донбассе и риске «воспламенения» ситуации на границе в любой момент.

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