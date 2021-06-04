России следует пресекать кибератаки, проводимые с ее территории. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью испанской службе телеканала CNN. Госдепартамент разместил текст беседы в среду, 3 июня. По мнению Блинкена, любая страна обязана делать все возможное, чтобы находить хакерские группировки и привлекать их к ответственности.
Глава американского внешнеполитического ведомства упомянул резонансную кибератаку на одного из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline. Лидеры хакерской группировки, причастные к нападению, находятся в России, отметил Блинкен. По его мнению, российская сторона обязана принять меры, чтобы подобная ситуация не продолжалась.
Властям США наряду с частным сектором необходимо сделать защиту от кибератак более эффективной, считает глава Госдепа. Но государствам по всему миру необходимо принимать на себя обязательства не укрывать злоумышленников, добавил Блинкен.
Перебои с поставками топлива из-за кибератаки
Оператор Colonial Pipeline в мае на несколько дней приостанавливал транспортировку горючего по своим трубопроводам из-за кибератаки. В нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива. Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline не назвали запрошенную сумму.
Президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, посчитал глава Белого дома.
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