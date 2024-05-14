Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с необъявленным визитом в Киев. Он прибыл ночным поездом из Польши ранним утром во вторник, 14 мая. Это его четвертый визит в столицу Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Встречи с Зеленским и Кулебой

В ходе поездки запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация на фронте, влияние новой помощи США в области безопасности и экономики. Среди прочего речь пойдет о долгосрочных обязательствах США в сфере безопасности и продолжающаяся работа по экономическому восстановлению Украины, указал Миллер.