Госсекретарь США отправится в турне по Африке на следующей неделе

 
"Голос Америки"
Antony Blinkenas
Antony Blinkenas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Госдепартамент заявил, что его поездка подчеркнет ускорение партнерства США и континента после саммита лидеров 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Нигерию и Анголу, сообщил Госдепартамент.

Это будет его четвертая поездка на африканский континент.

После Саммита лидеров США и Африки, прошедшего в 2022 году, в прошлом году члены американского кабинета совершили 17 визитов на континент.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что шестидневное турне Блинкена подчеркнет, насколько ускорилось партнерство США и Африки после саммита, в том числе в таких областях, как климат, продовольственная безопасность и здравоохранение.

"Он также подчеркнет наше экономическое партнерство, ориентированное на будущее, и то, как США инвестируют в инфраструктуру в Африке для укрепления двусторонней торговли, создания рабочих мест у себя в стране и на континенте, а также для помощи Африке в конкуренции на мировом рынке", – заявил Миллер.

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"Голос Америки"
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