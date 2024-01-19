Госсекретарь США отправится в турне по Африке на следующей неделе

После Саммита лидеров США и Африки, прошедшего в 2022 году, в прошлом году члены американского кабинета совершили 17 визитов на континент.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что шестидневное турне Блинкена подчеркнет, насколько ускорилось партнерство США и Африки после саммита, в том числе в таких областях, как климат, продовольственная безопасность и здравоохранение.

"Он также подчеркнет наше экономическое партнерство, ориентированное на будущее, и то, как США инвестируют в инфраструктуру в Африке для укрепления двусторонней торговли, создания рабочих мест у себя в стране и на континенте, а также для помощи Африке в конкуренции на мировом рынке", – заявил Миллер.